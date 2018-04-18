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Мантуров остался доволен итогами краш-теста автомобиля проекта «Кортеж»
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Мантуров остался доволен итогами краш-теста автомобиля проекта «Кортеж» 

РИА Новости 6 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров остался доволен результатами краш-теста прототипа автомобиля проекта «Кортеж».
Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт „НАМИ“. Производственным партнером проекта выступает компания Sollers. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.
»Результаты положительные. Продолжаются работы по настройке систем пассивной безопасности. Технологии и наработки, которые были реализованы в этом проекте, эффективны. Скоро автомобиль будет представлен широкой публике", — сказал он в интервью газете «Известия».
Как отметил Мантуров, специалисты смогут ознакомиться с «Кортежем» на Московском международном автомобильном салоне осенью, продажи начнутся со следующего года.
"На всех этапах мы докладывали президенту и председателю правительства, как движется этот проект. Мы уже передали несколько автомобилей — лимузинов, седанов и минивэнов, которые выбрала ФСО в качестве автомобилей охраны. Машины для обеспечения опытной эксплуатации планируется поставить до конца апреля. Всё выполняется в срок", — добавил министр.
Мантуров ранее сообщал, что российский автомобиль для VIP-чиновников создадут к инаугурации после выборов президента в 2018 году.
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