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Глава Минпромторга остался доволен итогами краш‐теста автомобиля проекта «Кортеж»
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Глава Минпромторга остался доволен итогами краш‐теста автомобиля проекта «Кортеж» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Результаты краш‐теста прототипа автомобиля проекта «Кортеж» впечатлили министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».
Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц государства. В создание лимузинов, седанов и минивэнов вложили 12,4 миллиарда рублей.
Результаты положительные. Продолжаются работы по настройке систем пассивной безопасности. Технологии и наработки, которые были реализованы в этом проекте, эффективны. Скоро автомобиль будет представлен широкой публике
— Денис Мантуров.
Он добавил, что осенью 2018 года специалисты смогут ознакомиться с «Кортежем» на Московском международном автомобильном салоне. А вот продажи автомобилей начнутся со следующего года.
По словам Мантурова, о каждом этапе реализации проекта ведомство докладывало президенту и председателю правительства.
Мы уже передали несколько автомобилей — лимузинов, седанов и минивэнов, которые выбрала ФСО в качестве автомобилей охраны. Машины для обеспечения опытной эксплуатации планируется поставить до конца апреля. Все выполняется в срок
— министр.
Прежде Мантуров сообщал, что российский автомобиль для VIP-чиновников создадут к инаугурации после выборов президента в 2018 году.
Несмотря на то, что представить машины проекта «Кортеж» планируют только на осеннем автосалоне, их начали обкатывать еще месяц назад. Раньше других моделей в продажу поступит седан.
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