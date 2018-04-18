В краевой больнице Красноярска восстановили девушке лицо, потерянное в ДТП

В Красноярской краевой больнице №1 восстановили лицо девушке, которая попала в аварию 10 лет назад.

Как рассказали в пресс-службе больницы, Александра Черноусова получила тяжелую травму лица в ДТП. Тогда ей в БСМП собрали челюсть, нос собрали из мелких осколков без переносицы. В Глазном центре сшили травмированный глаз. Затем девушка лечилась у известного окулиста Мулдашева. Глаз удалось сохранить, правда, без зрения. А вот собрать глазницы никто не брался.

Так девушка прожила несколько лет, вышла замуж и родила ребенка. Случайно её мама познакомилась с челюстно-лицевым хирургом Иваном Каном. В Краевой больнице долго думали, но решились помочь Александре.