Ещё
В краевой больнице Красноярска восстановили девушке лицо, потерянное в ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

В краевой больнице Красноярска восстановили девушке лицо, потерянное в ДТП 

АиФ Красноярск 18 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярской краевой больнице №1 восстановили лицо девушке, которая попала в аварию 10 лет назад.
Как рассказали в пресс-службе больницы, Александра Черноусова получила тяжелую травму лица в ДТП. Тогда ей в БСМП собрали челюсть, нос собрали из мелких осколков без переносицы. В Глазном центре сшили травмированный глаз. Затем девушка лечилась у известного окулиста Мулдашева. Глаз удалось сохранить, правда, без зрения. А вот собрать глазницы никто не брался.
Так девушка прожила несколько лет, вышла замуж и родила ребенка. Случайно её мама познакомилась с челюстно-лицевым хирургом Иваном Каном. В Краевой больнице долго думали, но решились помочь Александре.
Иван Владимирович Кан и Андрей Гербертович Симонов, хирурги краевой больницы, сделали девушке две операции. Первая прошла отлично — восстановили нос с переносицей и глазницу. Вторая операция была посвящена смещенной нижней челюсти, после нее девушка еще восстанавливается. Но уже понятно, что врачам удалось практически вернуть пациентке лицо, которое она потеряла в аварии десятилетие назад.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске сотрудники ГИБДД выйдут на охоту за тонированными авто На трассе Ачинск-Красноярск в лобовом столкновении погиб водитель ВАЗа В Красноярске угнанный автомобиль нашли и вернули владельцу, пока тот спал
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
20 компаний изменили цены на автомобили
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Новый Touareg остался дешевле Audi Q7
Грузовик вспыхнул на МКАД4
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение