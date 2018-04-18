Ещё
Омичка через суд требует 300 тысяч рублей за падение возле больницы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омичка через суд требует 300 тысяч рублей за падение возле больницы 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает ИА «Город 55».
Жительница Омска подала иск в Центральный район суд. Она требует взыскать с городской поликлиники №8 300 тысяч за полученную травму. По словам женщины, из-за травмы она перенесла нравственные страдания. Поэтому требует компенсации морального вреда, а также 60 тысяч рублей в виде компенсации утраченного заработка.
Женщина упала на тротуаре возле больницы, пытаясь обойти припаркованный у крыльца автомобиль. Потерпевшая считает, что получила травму из-за того, что администрация поликлиники не очистила тротуар.
Отметим, что по делу назначили медицинскую экспертизу. По её результатам в суде примут процессуальное решение.
АиФ-Омск: последние новости
Под Омском в ДТП погибло три человека, ещё пятеро ранены Пьяный омич угнал у друга иномарку и разбил её На трассе в Омской области произошло ДТП: двое погибли, шестеро в больнице
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
20 компаний изменили цены на автомобили
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Новый Touareg остался дешевле Audi Q7
Грузовик вспыхнул на МКАД4
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение