Омичка через суд требует 300 тысяч рублей за падение возле больницы

Об этом сообщает ИА «Город 55».

Жительница Омска подала иск в Центральный район суд. Она требует взыскать с городской поликлиники №8 300 тысяч за полученную травму. По словам женщины, из-за травмы она перенесла нравственные страдания. Поэтому требует компенсации морального вреда, а также 60 тысяч рублей в виде компенсации утраченного заработка.

Женщина упала на тротуаре возле больницы, пытаясь обойти припаркованный у крыльца автомобиль. Потерпевшая считает, что получила травму из-за того, что администрация поликлиники не очистила тротуар.

Отметим, что по делу назначили медицинскую экспертизу. По её результатам в суде примут процессуальное решение.