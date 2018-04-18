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Число повторных превышений скоростного лимита в России выросло вдвое
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Число повторных превышений скоростного лимита в России выросло вдвое 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
По итогам прошлого года за нарушение скоростного режима всего в Российской Федерации было выписано более шестидесяти девяти миллионов штрафов. И этот результат на тридцать три процента больше, чем данные за позапрошлый год.
Представителей Государственной автомобильной инспекции отмечают, что в стране наблюдается пугающая тенденция повторного нарушения скоростного лимита в сорок и шестьдесят километров в час. В прошлом году за повторное нарушение скоростного режима было оштрафовано полтора миллиона человек.
По мнению некоторых экспертов, региональные власти превратили систему фото— и видеофиксации в настоящий источник дохода в бюджет. Для этого на абсолютно свободных участках дороги администрация устанавливает знаки ограничения скорости и камеры видеонаблюдения, таким образом провоцируя водителей нарушать скоростной режим. Хотя, главное предназначение камер — вынуждать водителей соблюдать правила дорожного движения, а не наполнять казну регионов. Одновременно с этим сохраняется тенденция по уменьшению количества аварий на дорогах нашей страны. В прошлом году был зафиксирован спад аварийности на два с половиной процента.
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