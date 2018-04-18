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На Чернышевского водители двух иномарок сбили пешеходов и снесли дорожный знак
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На Чернышевского водители двух иномарок сбили пешеходов и снесли дорожный знак 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Вечером вторника, 17 апреля, в районе Дома Обороны не сумели разъехаться Ford Focus и KIA Rio. От столкновения автомобили отбросило на тротуар, где в этот момент шли пешеходы. Досталось и дорожному знаку, который с грохотом упал на землю. — В 19:01 на Чернышевского, 2А столкнулись две легковых иномарки. От удара их отбросило на пешеходов, трое из которых получили травмы. У 27-летней женщины — сотрясение мозга, рваная рана лба — у 48-летней горожанки. Ушиб головы зафиксировали прибывшие на место медики у 19-летнего молодого человека. — рассказала 72.ru начальник отделения пропаганды областной ГИБДД Анжела Борисова. — Предварительная причина авария — нарушение очерёдности проезда одним из водителей. Обстоятельства ДТП выясняются.
ДТП на Доме Обороны
На место аварии для оказания медицинской помощи пострадавшим оперативно прибыла бригада скорой помощи. — На пульт дежурного вызов поступил в 19:04, через 14 минут бригада медиков уже была на месте. Двое пациентов госпитализированы в ОКБ №2, — уточнила пресс-секретарь станции скорой помощи Ирина Бердюгина.
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