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Объездная дорога во Владивостоке заблокирована
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Автоаварии с участием 17 машин заблокировали объездную дорогу во Владивостоке 

ТАСС 1 час назад
Густой туман во Владивостоке стал причиной трех ДТП с участием в общей сложности 17 автомобилей на трассе Седанка — Патрокл, сообщает в среду пресс-служба краевого УМВД. Движение по трассе в настоящее время перекрыто.
Причиной автоаварий, по информации ГИБДД, послужил густой туман, ухудшавший видимость, а также несоблюдение участниками дорожного движения дистанции и скоростного режима. Всего в результате автоаварий пострадали два человека. Наряды ДПС выясняют обстоятельства случившегося, регулируют движение и оказывают помощь водителям.
Трасса Седанка — Патрокл проходит за пределами основных границ Владивостока и связывает дорогу на остров Русский с развязкой в пригороде, откуда можно выехать на низководный мост через Амурский залив или на федеральную трассу Владивосток — Хабаровск.
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