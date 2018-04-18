Объездная дорога во Владивостоке заблокирована

Автоаварии с участием 17 машин заблокировали объездную дорогу во Владивостоке

Густой туман во Владивостоке стал причиной трех ДТП с участием в общей сложности 17 автомобилей на трассе Седанка — Патрокл, сообщает в среду пресс-служба краевого УМВД . Движение по трассе в настоящее время перекрыто.

Причиной автоаварий, по информации ГИБДД, послужил густой туман, ухудшавший видимость, а также несоблюдение участниками дорожного движения дистанции и скоростного режима. Всего в результате автоаварий пострадали два человека. Наряды ДПС выясняют обстоятельства случившегося, регулируют движение и оказывают помощь водителям.

Трасса Седанка — Патрокл проходит за пределами основных границ Владивостока и связывает дорогу на остров Русский с развязкой в пригороде, откуда можно выехать на низководный мост через Амурский залив или на федеральную трассу Владивосток — Хабаровск.