Злоумышленники изуродовали автомобиль Тимура Батрутдинова

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов стал жертвой вандалов, изуродовавших его автомобиль. Новенький Range Rover стоимостью 5 миллионов рублей был припаркован ночью на одной из улиц столиц. А утром шоумен обнаружил его в плачевном состоянии.

На капоте автомобиля были обломки водосточных труб. Злоумышленники расцарапали и сам капот. Об этом происшествии артист сообщил в правоохранительные органы и страховую компанию, где был застрахован автомобиль. Экспертам предстоит выяснить стоимость ремонта. Range Rover уже находится в техцентре — для предстоящей «реставрации».

Тимур Батрутдинов

А полиции предстоит выяснить — кто и с какой целью изуродовал автомобиль Тимура Батрутдинова. Юморист теряется в догадках — кто это мог быть? Однако в том, что факт, вандализма был умышленным — не сомневается.

А вы как думаете — злоумышленники предполагали, кому именно принадлежит пострадавший Range Rover? И может ли этот инцидент быть связан с недавним отдыхом Батрутдинова и Ольги Бузовой? Вдруг это происки ревнивого поклонника телеведущей?