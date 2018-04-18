Ещё
В Индии грузовик рухнул с моста
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Индии грузовик рухнул с моста 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 20 человек погибли, не менее 30 получили ранения в результате падения с моста грузовика в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, передает телеканал NDTV.
Согласно его данным, инцидент произошел в ночь на среду примерно в 570 километрах от столицы штата города Бхопал. Погибшие и пострадавшие направлялись на свадьбу, которую справляли в одной из окрестных деревень. По предварительной версии, выехав на мост, водитель автомобиля не справился с управлением, после чего грузовик пробил ограждение и рухнул в одну из пересохших рек. При падении 15 пассажиров погибли мгновенно, сообщает телеканал.
Сейчас на месте аварии ведутся спасательные работы. В полиции не исключают, что число жертв может со временем возрасти, поскольку часть людей по-прежнему остаются зажатыми в рухнувшем грузовике. Ведется расследование случившегося.
РИА Новости: последние новости
Мост с надписью "Газель" не проедет" поймал 146-ю жертву В Хабаровске подросток погиб под колесами поезда Компания Alibaba подтвердила, что разрабатывает "умные" авто, сообщили СМИ
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
20 компаний изменили цены на автомобили
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Новый Touareg остался дешевле Audi Q7
Грузовик вспыхнул на МКАД4
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение