Большая пробка мешает жителям Терновки и Спутника добраться до центра

По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы серьезно затруднено дорожное движение.

На въезде в город небольшой затор скопился на пересечении улицы Антонова и улицы Измайлова — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 7-10 км/ч. Также испытывают трудности автомобилисты на Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост.

Не удастся быстро добраться до центра жителям Терновки и Спутника. Пробка на улице Терновского начинается от пересечения с Ростовской улицей. Также затор образовался и на прилегающей Сухумской улице, где средняя скорость движения не превышает 5 км/ч.

Стоят в пробке автомобилисты в районе Центрального рынка — движение затруднено на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого. Не удастся быстро проехать по улице Пушкина в направлении центра города — затор образовался на пересечении с улицей Кулакова.

Стоят в пробке автомобилисты на улице 40 лет Октября в сторону центра. Средняя скорость движения составляет 10 км/ч.

Затор образовался на улице Гагарина в направлении выезда из города. по возможности ищите пути объезда.