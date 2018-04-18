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Большая пробка мешает жителям Терновки и Спутника добраться до центра
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Большая пробка мешает жителям Терновки и Спутника добраться до центра 

PNZdrive 48 минут назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы серьезно затруднено дорожное движение.
На въезде в город небольшой затор скопился на пересечении улицы Антонова и улицы Измайлова — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 7-10 км/ч. Также испытывают трудности автомобилисты на Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост.
Не удастся быстро добраться до центра жителям Терновки и Спутника. Пробка на улице Терновского начинается от пересечения с Ростовской улицей. Также затор образовался и на прилегающей Сухумской улице, где средняя скорость движения не превышает 5 км/ч.
Стоят в пробке автомобилисты в районе Центрального рынка — движение затруднено на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого. Не удастся быстро проехать по улице Пушкина в направлении центра города — затор образовался на пересечении с улицей Кулакова.
Стоят в пробке автомобилисты на улице 40 лет Октября в сторону центра. Средняя скорость движения составляет 10 км/ч.
Затор образовался на улице Гагарина в направлении выезда из города. по возможности ищите пути объезда.
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