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Компания Alibaba подтвердила, что разрабатывает «умные» авто, сообщили СМИ
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Компания Alibaba подтвердила, что разрабатывает «умные» авто, сообщили СМИ 

РИА Новости 14 минут назад
ПЕКИН, 18 апр — РИА Новости. Лидер электронной коммерции компания Alibaba Group подтвердила газете China Daily, что занимается разработкой транспортных средств с автономной системой вождения.
"Компания подтвердила, что одна из ее команд развивает технологии автономного вождения", — пишет издание.
Китайские СМИ ранее сообщали, что Alibaba регулярно проводит испытания беспилотных автомобилей. Специалисты компании в своих разработках хотят достичь уровня, когда самоуправляемый автомобиль полностью способен контролировать вождение без вмешательства человека при каких-то определенных условиях. Таким образом, Alibaba стала третьей в Китае интернет-компанией, которая объявила о разработке «умных» авто вслед за своими конкурентами Baidu и Tencent.
Компания Tencent в минувшее воскресенье подписала соглашение с первой автомобильной корпорацией Китая FAW о совместном развитии «умных» автомобилей. Ранее FAW сообщала, что уже в этом году может начать выпуск беспилотных грузовых автомобилей. Тем временем еще один интернет-гигант компания Baidu в марте этого года получила разрешение от властей на тестирование беспилотных автомобилей на открытых дорогах Пекина.
До настоящего времени тестирование беспилотных автомобилей в Китае было незаконным. В июле прошлого года дорожная полиция Пекина начала расследование после того, как в СМИ появились сообщения о тестировании на улицах города беспилотного автомобиля компании Baidu Inc, в котором находился сам глава корпорации Робин Ли. По китайским законам, транспортное средство не может выезжать на дорогу без квалифицированного водителя за рулём.
По прогнозам консалтинговой компании McKinsey & Company, Китай станет крупнейшим в мире рынком автомобилей с встроенной системой искусственного интеллекта. Ожидается, что ежегодный доход от продажи таких новых автомобилей и услуг к 2030 году будет превышать 500 миллиардов долларов.
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