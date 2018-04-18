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Оренбурженка, которую на Радоницу переехал автобус, получила разрыв печени
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Оренбурженка, которую на Радоницу переехал автобус, получила разрыв печени 

АиФ-Оренбург 35 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В УМВД региона рассказали о состоянии оренбурженки, которую утром 17 апреля переехал маршрутный автобус.
26-летняя пострадавшая находится в реанимации. У нее разрыв печени и других внутренних органов.
Полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее собственный источник информации сообщил «АиФ Оренбург» о том, что 17 апреля в Оренбурге пассажирский автобус переехал женщину. Пострадавшая ехала в Никольский собор, на остановке «Газовик» она начала выходить из автобуса, но водитель, не заметив, что женщина еще не вышла, захлопнул двери и тронулся. Нога пассажирки застряла, она упала и автобус переехал ее.
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