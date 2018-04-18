Оренбурженка, которую на Радоницу переехал автобус, получила разрыв печени

УМВД региона рассказали о состоянии оренбурженки, которую утром 17 апреля переехал маршрутный автобус.

26-летняя пострадавшая находится в реанимации. У нее разрыв печени и других внутренних органов.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства происшествия, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.