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На автодорогах Курганской области временно ограничили движения грузового транспорта
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На автодорогах Курганской области временно ограничили движения грузового транспорта 

45.ru 35 минут назад
Фото: 45.ru
В Курганской области на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием ввели временное ограничение для проезда грузовых транспортных средств, нагрузка на любую из осей которых более 6,0 (5,0) тонн.
— Запрещено движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по грунтово-профилированным автомобильным дорогам, — сообщает пресс-служба департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона.
На трассах работают посты весогабаритного контроля вместе с сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Работают передвижные посты. Ограничение движения продлится до 15 мая 2018 года.
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