Накануне пазик сбил 10-летнего мальчика в центре Кургана

Накануне вечером на перекрестке улиц Пролетарской и Гоголя в Кургане 62-летний водитель автобуса ехал со стороны улицы Ленина. Во время поворота направо на улицу Пролетарскую на зеленый сигнал светофора он наехал на 10-летнего мальчика-пешехода. Он переходил по светофору на зеленый свет.

— В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения в виде ушиба левой кисти, назначено амбулаторное лечение, — сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Кургану. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правила проезда пешеходных переходов и быть готовыми, что пешеход может в любое время выйти на проезжую часть.

Водители должны быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов вблизи детских учреждений. А пешеходам при переходе проезжей части можно начинать переход, только убедившись в его безопасности.