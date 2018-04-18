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Накануне пазик сбил 10-летнего мальчика в центре Кургана
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Накануне пазик сбил 10-летнего мальчика в центре Кургана 

45.ru 31 минуту назад
Фото: 45.ru
Накануне вечером на перекрестке улиц Пролетарской и Гоголя в Кургане 62-летний водитель автобуса ехал со стороны улицы Ленина. Во время поворота направо на улицу Пролетарскую на зеленый сигнал светофора он наехал на 10-летнего мальчика-пешехода. Он переходил по светофору на зеленый свет.
— В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения в виде ушиба левой кисти, назначено амбулаторное лечение, — сообщает отдел ГИБДД УМВД России по Кургану. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правила проезда пешеходных переходов и быть готовыми, что пешеход может в любое время выйти на проезжую часть.
Водители должны быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов вблизи детских учреждений. А пешеходам при переходе проезжей части можно начинать переход, только убедившись в его безопасности.
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