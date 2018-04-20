В Кургане иномарка на пешеходном переходе сбила девочку

Сегодня, 20 апреля, в Кургане произошло ДТП с участием ребенка. Около 8:15 утра возле дома № 6а на улице Мостостроителей водитель автомобиля Toyota Camry при обгоне другой машины наехал на восьмилетнюю девочку.

— Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения Toyota, — рассказали корреспонденту портала 45.ру в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Кургану.

К счастью, девочка серьезно не пострадала. Ее осмотрели медики и отпустили домой. Ребенку назначено амбулаторное лечение.