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В Кургане иномарка на пешеходном переходе сбила девочку
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В Кургане иномарка на пешеходном переходе сбила девочку 

45.ru 20 апреля 2018
Фото: 45.ru
Сегодня, 20 апреля, в Кургане произошло ДТП с участием ребенка. Около 8:15 утра возле дома № 6а на улице Мостостроителей водитель автомобиля Toyota Camry при обгоне другой машины наехал на восьмилетнюю девочку.
— Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения Toyota, — рассказали корреспонденту портала 45.ру в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Кургану.
К счастью, девочка серьезно не пострадала. Ее осмотрели медики и отпустили домой. Ребенку назначено амбулаторное лечение.
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