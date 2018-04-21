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В Кургане иномарка сбила маленькую балерину
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В Кургане иномарка сбила маленькую балерину 

Уральский меридиан 13 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 20 апреля, около 8 часов утра под колесами автомобиля Toyota Camry оказалась 8-летняя девочка.
Ребенок спешил в балетную школу и переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по улице Мостостроителей. Известно, что иномарка шла на обгон другой машины, поэтому водитель не увидел ребенка и не успел вовремя среагировать. От удара пострадавшая упала и с переломом ключицы, ссадинами и множественными ушибами была доставлена в Курганскую областную детскую больницу им. Красного Креста. Там маленькой пациентке провели необходимые процедуры и отпустили домой. После случившегося девочка сильно напугана. Этим маршрутом на занятия ребенок ходил три раза в неделю. По предварительной информации, родители маленькой балерины будут обращаться в суд за компенсацией морального вреда.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Водитель своей вины не отрицает.
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