В Кургане иномарка сбила маленькую балерину 

Вчера, 20 апреля, около 8 часов утра под колесами автомобиля Toyota Camry оказалась 8-летняя девочка.
Ребенок спешил в балетную школу и переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по улице Мостостроителей. Известно, что иномарка шла на обгон другой машины, поэтому водитель не увидел ребенка и не успел вовремя среагировать. От удара пострадавшая упала и с переломом ключицы, ссадинами и множественными ушибами была доставлена в Курганскую областную детскую больницу им. Красного Креста. Там маленькой пациентке провели необходимые процедуры и отпустили домой. После случившегося девочка сильно напугана. Этим маршрутом на занятия ребенок ходил три раза в неделю. По предварительной информации, родители маленькой балерины будут обращаться в суд за компенсацией морального вреда.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Водитель своей вины не отрицает.