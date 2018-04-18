В Прикамье начался капремонт моста на федеральной трассе М-7 «Волга»

На федеральной трассе М-7 «Волга» в Очерском районе начался ремонт автомобильного моста. До 30 октября движение по нему будет организовано по одной полосе.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен полностью обновить асфальтобетонное покрытие и заменить балки пролетных строений. Кроме того, для удобства и безопасности пешеходов обновят тротуары и перила, поставят наружное освещение.

В ФКУ Упрдор «Прикамье» сообщили, что мост через реку Очер был построен 40 лет назад — в 1977 году. В последний раз сооружение ремонтировали в 2008 году. Каждый день по нему проходит более пяти тысяч легковых и грузовых автомобилей.

На время ремонта движение автомобилей по мосту будет регулировать светофор. Он будет пропускать транспорт поочередно по одной половине проезжей части. Пешеходы смогут обойти ремонтируемый мост через соседние деревни Пестерево и Малахово.

— Напоминаем водителям о необходимости быть внимательными на участках производства дорожных работ, настоятельно просим соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков, — предупредили в ФКУ Упрдор «Прикамье».

В прошлом году автомобилисты жаловались на пробки из-за на затянувшегося ремонта моста через реку Сюзьва на трассе М-7 «Волга». После вмешательства ФКУ Упрдор «Прикамье» работы были ускорены. Их планируют завершить в 2018 году.