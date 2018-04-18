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В Прикамье вынесли приговор водителю, по вине которого погиб человек
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В Прикамье вынесли приговор водителю, по вине которого погиб человек 

АиФ Пермь 16 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Следствие установило, что осенью 2017 года 32-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21124 в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь от деревни Нижняя Талица в Очёрском районе в направлении автодороги «Подъезд к Перми от М7 „Волга“, он не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и опрокинулась. Пассажир, ехавший в автомобиле, от полученных травм скончался на месте.
Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
»Суд приговорил водителя к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ему на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор вступил в силу», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
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