В России число повторных превышений скоростного лимита выросло вдвое

По мнению экспертов, это связано в том числе с увеличением количества камер на дорогах страны.

За нарушения скоростного режима в России по итогам прошлого года было выписано примерно 69 400 000 штрафов. Этот результат на треть (33%) больше по сравнению с показателем 2016 года. В Госавтоинспекции обращают внимание на тревожную тенденцию: количество повторных превышений установленного лимита на 40 и 60 км/ч увеличилось в два раза.

Как сообщают «Известия» , в общей сложности в 2017 году за повторные нарушения скоростного режима сотрудниками ГИБДД было вынесено порядка 1,4 миллиона административных постановлений. Всего в прошлом году за превышение скорости свыше 40 км/ч выписали около 2,6 миллиона штрафов (прирост — 20%), свыше 60 км/ч — примерно 290 000 протоколов (прирост — 28,5%).

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При этом, по мнению экспертов, как увеличение количества штрафов за превышение в целом, так и конкретно «скоростных рецидивов», не говорит о том, что водители в РФ стали чаще нарушать. Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что такой результат зафиксирован из-за роста количества камер на дорогах.

Он также считает, что региональные власти превратили комплексы фото— и видеофиксации нарушений ПДД в источник наполнения бюджета. Парламентарий пояснил, что нередки ситуации, когда камеры устанавливаются на свободных участках дорог, где скорость занижается искусственно с помощью знаков. При этом основное назначение устройств — заставлять участников соблюдать правила дорожного движения, а не приносить доход.

МВД считают, что камеры влияют на снижение аварийности на дорогах. Так, в пресс-центре ведомства отметили положительный эффект от их использования, который был выявлен в ходе регулярно проводимой оценки. По их словам, благодаря комплексам фото— и видеофиксации нарушений ПДД уменьшается количество ДТП, а также число погибших и раненых в них людей.

Напомним, в России по итогам 2017 года было зафиксировано в общей сложности 169 432 аварии, что на 2,45% меньше по сравнению с показателем предыдущего года. По статистике ГАИ, сократилось также количество погибших (19 088 человек) и раненых (215 374) в этих ДТП: на 6,01% и 2,61% соответственно.

В ходе анализа показателей аварийности 2017 года, который провёл Росавтодор, стало ясно, что более 80% ДТП на автодорогах РФ произошло из-за нарушения водителями ПДД, в частности, из-за несоблюдения скоростного режима. Из-за этого Федеральная дорожная служба решила в ближайшие три года увеличить количество камер на российских трассах: за указанный период должно появиться свыше 1 000 новых комплексов.

В конце прошлого месяца стало известно о том, что максимальная разрешённая скорость на автодорогах РФ может вырасти. Руководитель комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил повысить лимит с нынешних 90 до 100-110 км/ч.

По материалам: www.kolesa.ru