«Я паркуюсь как…»: весной автохамы превращают Екатеринбург в Грязьбург

Каждую неделю мы публикуем подборку нарушителей правил стоянки. В сегодняшнем выпуске рубрики мы обсудили с нашим постоянным экспертом Дмитрием Ларионовым основные виды таких нарушений, а также то, насколько эффективно с ними борются.

Помните, что жаловаться на гряземесов нужно через электронную приемную на сайте администрации. Подать заявление на нарушителей, которые оставляют машины на тротуаре, под запрещающим знаком, на местах для инвалидов, можно через специальную форму на сайте областного главка. А также присылайте фото автохамов на специальную электронную почту parkovka@e1.ru (обязательно указывайте дату и место съемки).

Гряземесы

Весной, когда снег уже практически сошёл, нам чаще всего присылают фотографии гряземесов. Сейчас ситуация со штрафами для них находится в подвешенном состоянии: Областной суд уже отменил региональный закон, но вот Верховный своего решения пока не принял. Так что формально санкции для гряземесов пока действуют. Впрочем, схема, когда штраф выписывает квартальный, не очень эффективна, так как это сильно затянуто по времени.

— Закон о штрафах для гряземесов пока действует, поскольку решения по нему не принял Верховный суд. Но даже если предположить, что его отменять не станут, то всё равно он не будет эффективен. В случае, когда не используется автоматическая фиксация, презумпция невиновности действует в полном объёме, а потому должностному лицу нужно доказать причастность конкретного водителя к нарушению. Без доказательств, что именно этот конкретный водитель управлял автомобилем в момент нарушений, выписать штраф невозможно. При этом он имеет право не давать показания против самого себя.

Если бы квартальные использовали автоматические средства фиксации («Паркон»), то этой проблемы можно было бы избежать. В этом случае уже собственник машины должен будет доказывать, что не он сидел за рулём в момент нарушения.

Тротуарные автохамы

Второе по частоте нарушение — парковка на тротуарах. При этом сейчас бордюры видны хорошо, а потому больше нет отмазки, что не заметил тротуара. Накануне в Facebook женщина-водитель написала большой пост, в котором возмущалась, что её машину увезли на штрафстоянку. По её мнению, вполне можно было обойтись одним штрафом, а то эвакуация авто и стоянка стоят слишком уж дорого. Да, потеря денег и, самое главное, времени в этом случае гарантированы, но зато в следующий раз водитель точно задумается — ставить машину на тротуар или нет.

— Думаю, что эффективной борьбы с такими нарушителями нет, поскольку у ГИБДД есть нехватка кадров. Надо понимать, что те автомобили, которые стоят на тротуаре, менее опасны, чем те, что проезжают перекрёстки на красный свет или за рулём которых сидят пьяные водители. Именно поэтому ГИБДД отдаёт приоритет второму типу нарушителей.

Для решения проблемы нужна системная работа тех же эвакуаторов. Представьте себе водителя, который регулярно ставит машину на тротуар. Если его авто увезут на штрафную стоянку, то он задумается, стоит парковаться таким образом или нет.

«Инвалиды»

Есть такие водители, которые встают на места для инвалидов, так как им попросту лень пройти лишнюю сотню метров. Им удобно так поступать, поскольку такие места находятся ближе к нужному им месту — прямо у входа в магазин или офисный центр.

— Я знаю водителей, которые не встают на такие места, поскольку суеверны: припаркуешься так — и потом когда-то тоже станешь инвалидом. Лично я считаю, что люди, которые ставят машины на места для инвалидов, в любом случае инвалиды — настоящие или на голову.

Когда ввели штраф в 5 тысяч и эвакуацию, то гаишники активно занималась борьбой с такими нарушителями. Продолжалось это примерно полгода. Хотя и сейчас есть места в центре, где они внимательно следят, чтобы места для инвалидов были свободны. Для этого там регулярно ездят эвакуаторы и увозят нарушителей.

Стоянка перед пешеходным переходом

Стоять перед пешеходным переходом ближе пяти метров к нему нельзя. Но многие это правило игнорируют. Это может привести к трагедии, так как водитель просто может не заметить, как из-за стоящей машины выходит пешеход.

— Это реально серьёзное нарушение, так как оно снижает видимость для пешехода и других водителей. Кстати, по правилам, водитель, который подъезжает к переходу и видит, что перед ним стоит машина, должен снизить скорость вплоть до остановки, чтобы убедиться в безопасности проезда.

Помеха пешеходам

Есть такие водители, которым совершенно нет дела до пешеходов. Главное — как-то втиснуться, а как люди будут ходить — их проблема.

— Полная жесть так вставать — цензурных слов нет. Кажется, что водителю красной машины тупо на всё по барабану.

Парковка по-соседски

Каждую неделю нам присылают две-три фотографии нарушителей, которые встают прямо у входа в подъезд или вплотную к лестнице.

— В большинстве случаев за такую парковку полагается штраф за стоянку на тротуаре. Есть такая категория водителей, которые хотят, чтобы машины стояли прямо у подъезда или под окном. У нас в доме есть такой, который готов иногда часа по два ждать, чтобы освободилось нужное место.