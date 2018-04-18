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На полигон «Скоково» везут мусор машины московского госпредприятия
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На полигон «Скоково» везут мусор машины московского госпредприятия 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Активисты, дежурящие возле полигона «Скоково», зафиксировали номера машин, которые привозят мусор. Автомобили принадлежат государственному унитарному предприятию Москвы «Экотехпром».
Судя по данным сайта администрации Волоколамского муниципального района, эти же машины доставляли мусор на полигон «Ядрово», где и начались протесты. Как сообщает издание ЯрКуб, автомобили проходили в «Скоково» пункт весового контроля.
Чиновники правительства Ярославской области по-прежнему утвреждают, что предложение Москвы находится на стадии рассмотрения, а решение по мусорному вопросу не примут без согласия общественности.
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