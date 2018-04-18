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Ночная погоня закончилась стрельбой в Ленобласти
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Ночная погоня закончилась стрельбой в Ленобласти 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Минувшей ночью водитель «Лады приоры» пытался скрыться от сотрудников ДПС.
В ночь на 17 апреля полицейские задержали водителя Лады. Задержанию предшествовала шумная погоня, в которой участвовал один экипаж правоохранителей.
Водитель преследуемого автомобиля, нарушая ПДД, предпринял попытку скрыться в направлении трассы «Кола». После нескольких предупреждений полисмены были вынуждены применить табельное оружие. В итоге, гонщика все же удалось поймать.
В авто находились водитель и пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, которое составило 0,97 промилле.
В отношении водителя составлены протоколы по ст. 12.8, 12.25 и 12.3 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов).
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