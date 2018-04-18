Ночная погоня закончилась стрельбой в Ленобласти

Минувшей ночью водитель « Лады приоры» пытался скрыться от сотрудников ДПС

В ночь на 17 апреля полицейские задержали водителя Лады. Задержанию предшествовала шумная погоня, в которой участвовал один экипаж правоохранителей.

Водитель преследуемого автомобиля, нарушая ПДД, предпринял попытку скрыться в направлении трассы «Кола». После нескольких предупреждений полисмены были вынуждены применить табельное оружие. В итоге, гонщика все же удалось поймать.

В авто находились водитель и пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, которое составило 0,97 промилле.

В отношении водителя составлены протоколы по ст. 12.8, 12.25 и 12.3 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов).