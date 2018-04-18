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Красноярцы жалуются на автомобилистов, испортивших тротуар в мкр. Солнечном
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Красноярцы жалуются на автомобилистов, испортивших тротуар в мкр. Солнечном 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Жители микрорайона Солнечный обвиняют автомобилистов в том, что они испортили брусчатку на тротуаре. Фото появилось в соцсетях.
На снимке видно машину «Лада». Её водитель, нарушив правила парковки, оставил машину на пешеходной части. «Тропинки не рассчитаны на вес и давление автомобиля», — возмущаются горожане. В итоге тротуар в буквальном смысле раскрошился.
Также красноярцы сетуют на то, что некоторые водители оставляют автомобили даже на детских площадках. Для нарушителей они сделали таблички с надписью: «Оставляя авто на детской площадке, вы выражаете согласие на использование вашей машины в качестве детского инвентаря».
Кстати, штраф за неправильную парковку — тысяча рублей.
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