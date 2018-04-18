На ЧМЗ вооружённый битой маршрутчик напал на челябинца

Вечером 17 апреля в Металлургическом районе маршрутчик во время драки накинулся с битой на оппонента. Причину конфликта, в котором маршрутчику на помощь пришли трое коллег, выясняет полиция.

— В районе пересечения улиц Сталеваров и Богдана Хмельницкого около 18 часов водитель маршрутки нападал с битой на парня, — рассказали очевидцы происшествия в соцсетях. — Но подъехали наши доблестные полицейские, которые стояли и не могли ничего сделать. Когда подбежали ещё трое водителей маршрутки и начали бить парня, ему помогли прохожие.

На записи видно, что именно люди в погонах разгоняют дерущихся. В разные стороны расходятся мужчина с битой и пострадавший, который держится за лицо. Из-за чего мужчины подрались, выясняет полиция.

Маршрутчик напал на парня

— Происшествие зарегистрировано 17 апреля. Проводится проверка, — сообщили 74.ru в пресс-службе управления МВД Челябинска.

Подобные инциденты в Челябинске происходят регулярно. 18 марта водители маршруток устроили потасовку с пассажирами на остановке «Комсомольская площадь». В апреле прошлого года очевидцы сняли на видео потасовку водителя маршрутки и пассажира на Комсомольском проспекте. В ноябре водитель маршрутки устроил гонку на дороге, а затем подрался на глазах у пассажиров со своим коллегой. В августе 2014 года похожий инцидент произошёл на остановке «11-й микрорайон».