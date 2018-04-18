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30-летний нижегородец осужден за «пьяное» ДТП с погибшими
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30-летний нижегородец осужден за «пьяное» ДТП с погибшими 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Приокским районным судом за «пьяное» ДТП с погибшими к 3,5 годам лишения свободы отбыванием наказания в колонии-поселении приговорен 30-летний житель областного центра.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Как было установлено судом, 9 октября прошлого года нетрезвый мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ 21140 и со скоростью более 90 км/ч двигался по улице Горной. В салоне автомобиля находились трое его друзей. Водитель потерял контроль и выехал за пределы проезжей части дороги на обочину, где врезался в гараж.
В результате столкновения два пассажира скончались на месте происшествия, а третий — в январе 2018 года в больнице. Сам водитель автомобиля остался жив.
Следует отметить, что ранее не судимый мужчина, имеющий на иждивении двоих малолетних детей, полностью возместил материальный ущерб и моральный вред родственникам погибшим.
Приговор в законную силу не вступил.
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