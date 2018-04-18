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На Ямале снегоход врезался в электрический столб, водитель в больнице (ФОТО)
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На Ямале снегоход врезался в электрический столб, водитель в больнице (ФОТО) 

Красный Север 1 час назад
В Надымской районе снегоходчик на «Ямахе» протаранил опору линии электропередач.
Дорожный инцидент произошел ночью во вторник, 17 апреля, в Ныде. НВодитель снегохода, по предварительным данным, не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и въехал в опору. Мужчину госпитализировали, сообщили в окружном управлении ГИБДД.
Всего за сутки на дорогах автономии зарегистрировано 16 ДТП, в которых травмированы два человека, в их числе один ребенок. Как ранее писал «Красный Север», в Салехарде водитель «Доджа» без прав сбил школьницу на нерегулируемой «Зебре». После чего «американца» выбросило на встречку, где он столкнулся с Great Wall. Девочка получила множественные травмы и находится в травматологии.
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