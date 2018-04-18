Ещё
Жители самарского поселка Управленческий придумали новые дорожные знаки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители самарского поселка Управленческий придумали новые дорожные знаки 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
С приходом весны в поселке Управленческий появились глубокие выбоины на дорогах. Местные жители решили предостеречь автомобилистов. Они прибили к дереву предупреждающую табличку на улице Симферопольской.
Дорога находится в плохом состоянии уже несколько лет  — У нас в поселке каждый год разливается море. Дорожное полотно всегда разбито именно в этом месте, — рассказал местный житель.
По его словам, по этой разбитой дороге ходит общественный транспорт, в том числе автобусы № 1, 50, 221 и 392.
Некоторые ямы прячутся в лужах
К сожалению, проблемы с дорожным покрытием не ограничиваются участком на Симферопольской. С наступлением весны в областной столице оттаяли аварийные участки на улице Больничной, Врубеля, Волгина, проспекте Карла Маркса и других. 63.ru составил собственный хит-парад ям, причудливых и опасных для водителей. Как они выглядят, можно узнать в нашем фоторепортаже.
63.ru: последние новости
Автомобилистов пустят в объезд строительства трехуровневой развязки на М-5 в Тольятти В Самаре водитель КАМАЗа уснул за рулём и протаранил три киоска ГИБДД потребовала закрыть улицу Ново-Вокзальную из-за огромных ям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД4
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
«КамАЗ» полностью обновит кабины грузовиков1
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение