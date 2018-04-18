Жители самарского поселка Управленческий придумали новые дорожные знаки

С приходом весны в поселке Управленческий появились глубокие выбоины на дорогах. Местные жители решили предостеречь автомобилистов. Они прибили к дереву предупреждающую табличку на улице Симферопольской.

Дорога находится в плохом состоянии уже несколько лет — У нас в поселке каждый год разливается море. Дорожное полотно всегда разбито именно в этом месте, — рассказал местный житель.

По его словам, по этой разбитой дороге ходит общественный транспорт, в том числе автобусы № 1, 50, 221 и 392.

Некоторые ямы прячутся в лужах

К сожалению, проблемы с дорожным покрытием не ограничиваются участком на Симферопольской. С наступлением весны в областной столице оттаяли аварийные участки на улице Больничной, Врубеля, Волгина, проспекте Карла Маркса и других. 63.ru составил собственный хит-парад ям, причудливых и опасных для водителей. Как они выглядят, можно узнать в нашем фоторепортаже.