Ещё
Минпромторг: автомобиль проекта «Кортеж» успешно прошел краш-тест
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минпромторг: автомобиль проекта «Кортеж» успешно прошел краш-тест 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что прототип автомобиля проекта «Кортеж» успешно прошел краш-тест, продемонстрировав положительный результат с точки зрения безопасности водителя и пассажиров.
Несмотря на это, инженеры продолжают работать над настройкой систем пассивной безопасности, но они находятся на финальной стадии. Презентация автомобиля может состояться уже совсем скоро, правда точные даты пока не называются.
Напомним, что проект «Кортеж» был запущен в феврале 2014 года. В него войдут четыре автомобиля, созданных на единой архитектуре. Планируется выпуск лимузина, седана, внедорожника и минивэна. По предварительным данным, как минимум один из этих автомобилей будет представлен в конце лета этого года на автомобильной выставке в Москве (ММАС-2018).
Разработкой машин занимается ФГУП «НАМИ», а роль производителя возьмет на себя совместное предприятие Ford-Sollers на своем заводе в Елабуге.
Daily-Motor: последние новости
Профпригодность автомобилистов будут проверять раз в 10 лет Каждый десятый автомобиль в РФ зарегистрирован на юрлицо В РФ снизились показатели аварийности за последние 6 лет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД4
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
«КамАЗ» полностью обновит кабины грузовиков1
В РФ появятся стандарты установки камер на дорогах1
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение