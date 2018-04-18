Минпромторг: автомобиль проекта «Кортеж» успешно прошел краш-тест

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что прототип автомобиля проекта «Кортеж» успешно прошел краш-тест, продемонстрировав положительный результат с точки зрения безопасности водителя и пассажиров.

Несмотря на это, инженеры продолжают работать над настройкой систем пассивной безопасности, но они находятся на финальной стадии. Презентация автомобиля может состояться уже совсем скоро, правда точные даты пока не называются.

Напомним, что проект «Кортеж» был запущен в феврале 2014 года. В него войдут четыре автомобиля, созданных на единой архитектуре. Планируется выпуск лимузина, седана, внедорожника и минивэна. По предварительным данным, как минимум один из этих автомобилей будет представлен в конце лета этого года на автомобильной выставке в Москве (ММАС-2018).

Разработкой машин занимается ФГУП «НАМИ», а роль производителя возьмет на себя совместное предприятие Ford-Sollers на своем заводе в Елабуге.