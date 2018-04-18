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19 апреля ГИБДД Казани готовит для водителей операцию «Тоннель»
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19 апреля ГИБДД Казани готовит для водителей операцию «Тоннель» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Операция «Тоннель» пройдет в Казани 19 апреля, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.
С 14.00 до 17.00 госавтоинспекторы будут останавливать водителей, нарушающих ПДД, не пропускающих пешеходов и не соблюдающих правила перевозки детей. Кроме того, под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД окажутся водители, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, управляющие автомобилями без водительского удостоверения, в состоянии опьянения, а также автомобилисты, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию машины.
«Адресная работа будет проводиться и с водителями, уклоняющимися от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД РФ в установленные законом сроки», — отметили в пресс-службе ГИБДД по РТ.
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