19 апреля ГИБДД Казани готовит для водителей операцию «Тоннель»

Операция «Тоннель» пройдет в Казани 19 апреля, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

С 14.00 до 17.00 госавтоинспекторы будут останавливать водителей, нарушающих ПДД, не пропускающих пешеходов и не соблюдающих правила перевозки детей. Кроме того, под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД окажутся водители, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, управляющие автомобилями без водительского удостоверения, в состоянии опьянения, а также автомобилисты, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию машины.

«Адресная работа будет проводиться и с водителями, уклоняющимися от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД РФ в установленные законом сроки», — отметили в пресс-службе ГИБДД по РТ.