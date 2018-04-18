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Авария на электросетях стала причиной отключения воды в Челябинске
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Авария на электросетях стала причиной отключения воды в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Авария на внутренних электросетях МУП «ПОВВ» стала причиной отключения водоснабжения в части Металлургического района 18 апреля, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.
«Отключилась насосная станция, обеспечивающая подачу воды в часть Металлургического района. В настоящее время место повреждения установлено, ведется ремонт», — пояснили в администрации.
Отметим, что без воды остались десятки жилых домов, поликлиника и различные учреждения.
«Коллапс с утра: нет воды ни дома, ни в садике, ни в поликлинике!», — написали жители района в соцсети.
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