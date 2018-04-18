В Лавриках товарный поезд переехал человека

На железнодорожном переезде в деревне Лаврики Всеволожского района Ленобласти случился инцидент с пешеходом, который попал под поезд.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошёл около девяти часов утра на станции Лаврики. Отмечается, что поезд, который переехал невнимательного пешехода, был не пассажирским, а товарным. О состоянии здоровья пострадавшего точной информации нет, но очевидцы сообщают, что шансов выжить у человека не было.

Сообщается, что из-за инцидента товарный поезд временно застыл на путях, из-за чего движение на электричке в направлении Приозерска затруднено.