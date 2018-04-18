Из-за ДТП более 1500 потребителей в Воткинске остались без света 

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске около 1700 потребителей остались без света из-за ДТП. Об этом журналистам «Сусанина» рассказали в службе Воткинских Горэлектросетей.
По информации 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла 17 апреля в 22:55 на улице 8 марта, напротив дома №64а. Водитель наехал на опору ЛЭП, после чего врезался в частный жилой дом. В результате ДТП никто не пострадал.
Как сообщают Горэлектросети, под отключение попали 17 подстанций. Первые сигналы об отсутствии света поступил около 23:00.
В 03:39 аварийные работы были завершены, опора ЛЭП восстановлена.