Стали известны подробности столкновения автомобилей КамАЗ и Lada Largus под Краснодаром 

Как ранее сообщал портал «За Рулём — Кубань», ДТП произошло 17 апреля.
В ГИБДД Краснодара нашему порталу рассказали, что водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь по трассе М4 «Дон» со стороны посёлка Лорис в направлении подъезда к Краснодару.
На 1326 км водитель грузовика перестраиваясь влево не убедился в безопасности маневра, и допустил столкновение с автомобилем "Лада Ларгус", который двигался в попутном направлении по крайнему левому ряду.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Lada Largus — их госпитализировали.