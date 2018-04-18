Ещё
На трассе Омск-Тюмень насмерть разбился мужчина
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе Омск-Тюмень насмерть разбился мужчина 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Сегодня, 18 апреля, в Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На трассе в Тюкалинском районе иномарка столкнулась с грузовиком.
Полицейские установили, что Toyota Sprinter мужчина 1973 года рождения, ехал по трассе со стороны Тюмени в Омск. В районе 483 км он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Volvo», за рулём которого находился мужчины 1980 года рождения.
В результате ДТП водитель иномарки скончался до приезда скорой помощи. При этом в 2017 году его лишили родительских прав за езду в нетрезвом виде. По факту аварии полицейские проводят проверку.
АиФ-Омск: последние новости
Омичка сбила двух пешеходов на тротуаре Омские студенты-медики помогли мужчине, которому стало плохо в самолёте На трассе в Омской области произошло ДТП: двое погибли, шестеро в больнице
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД4
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
«КамАЗ» полностью обновит кабины грузовиков1
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение