На трассе Омск-Тюмень насмерть разбился мужчина

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Сегодня, 18 апреля, в Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие. На трассе в Тюкалинском районе иномарка столкнулась с грузовиком.

Полицейские установили, что Toyota Sprinter мужчина 1973 года рождения, ехал по трассе со стороны Тюмени в Омск. В районе 483 км он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем « Volvo », за рулём которого находился мужчины 1980 года рождения.

В результате ДТП водитель иномарки скончался до приезда скорой помощи. При этом в 2017 году его лишили родительских прав за езду в нетрезвом виде. По факту аварии полицейские проводят проверку.