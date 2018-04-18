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В Ныде снегоходчик въехал в ЛЭП
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В Ныде снегоходчик въехал в ЛЭП 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В селе Ныда Надымского района водитель снегохода «Yamaha» врезался в опору линии электропередач. Его госпитализировали с различными травмами.
Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружной госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие случилось 17 апреля около 3 часов ночи на улице Советской. По предварительным данным, водитель не учел дорожные и метеорологические условия, особенности транспортного средства и въехал в ЛЭП.
За прошедшие сутки на дорогах Ямале произошло 16 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, в их числе один ребёнок.
С начала года в округе произошло 2202 ДТП, в которых погибли 14 человек и 176 получили травмы, в их числе 24 ребёнка.
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