В Ныде снегоходчик въехал в ЛЭП

В селе Ныда Надымского района водитель снегохода «Yamaha» врезался в опору линии электропередач. Его госпитализировали с различными травмами.

Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружной госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие случилось 17 апреля около 3 часов ночи на улице Советской. По предварительным данным, водитель не учел дорожные и метеорологические условия, особенности транспортного средства и въехал в ЛЭП.

За прошедшие сутки на дорогах Ямале произошло 16 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, в их числе один ребёнок.

С начала года в округе произошло 2202 ДТП, в которых погибли 14 человек и 176 получили травмы, в их числе 24 ребёнка.