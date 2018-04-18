Двухлетний мальчик упал с девятого этажа в Нижнем Новгороде

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, происшествие случилось 17-го апреля, во вторник, на улице Политбойцов в Автозаводском районе областного центра.

По предварительным данным, днем в квартире находились бабушка и ее несовершеннолетние внуки. Младший из них забежал в комнату, приставил к окну журнальный столик, залез за него и открыл окно, после чего выпал на улицу. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте.

На место выехали следователи, которые выяснили, что окно, из которого выпал мальчик, не было оборудовано специальными фиксаторами и замком.

Также установлено, что семья, в которой воспитывался ребенок, полная, благополучная.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.