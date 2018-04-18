В Нижнем Новгороде выпал из окна на 9-м этаже и разбился маленький мальчик

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло днем 17 апреля в квартире дома по ул. Политбойцов Автозаводского района.

По предварительным данным, ребенок 2,5 лет забежал в комнату, приставил к окну журнальный столик, залез на него и открыл окно. Не удержавшись, малыш выпал. Медики помочь ему уже не смогли, он умер на месте.

В этот момент дома находились старший брат мальчишки и его бабушка.

«При осмотре места происшествия следователи СК установили, что окно, из которого выпал мальчик, не было оборудовано специальными фиксаторами и замком», — сообщили в ведомстве.

Однако семья — благополучная, полная.