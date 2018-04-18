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В Нижнем Новгороде выпал из окна на 9-м этаже и разбился маленький мальчик
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В Нижнем Новгороде выпал из окна на 9-м этаже и разбился маленький мальчик 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Обстоятельства трагедии устанавливают следователи, сообщает пресс-служба ведомства.
ЧП произошло днем 17 апреля в квартире дома по ул. Политбойцов Автозаводского района.
По предварительным данным, ребенок 2,5 лет забежал в комнату, приставил к окну журнальный столик, залез на него и открыл окно. Не удержавшись, малыш выпал. Медики помочь ему уже не смогли, он умер на месте.
В этот момент дома находились старший брат мальчишки и его бабушка.
«При осмотре места происшествия следователи СК установили, что окно, из которого выпал мальчик, не было оборудовано специальными фиксаторами и замком», — сообщили в ведомстве.
Однако семья — благополучная, полная.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
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