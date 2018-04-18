В Очере вынесен приговор водителю, по вине которого погиб человек

В городе Очер Пермского края суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ходе следствия установлено, что осенью прошлого года мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21124 в состоянии алкогольного опьянения, двигался в направлении от деревни Нижняя Талица Очерского района в сторону дороги «Подъезд к Перми от М7 „Волга“. Не справившись с управлением, он допустил съезд в кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте. Суд приговорил водителя к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Приговор вступил в законную силу.