В Тюмени 15-летний велосипедист попал под колеса иномарки

Накануне, 17 апреля, в Тюмени на улице Луначарского произошло ДТП с участием велосипедиста. Это произошло в пятом часу вечера около 18-го дома.

— По предварительным данным, велосипедист 2003 года рождения ехал прямо по проезжей части, а затем попал под колеса иномарки Mazda . Обстоятельства случившегося выясняются. В результате этой аварии подросток получил травму лица и другие телесные повреждения, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.

Несколькими днями ранее в городе на улице Республики столкнулись автомобиль и мотоцикл. В этом ДТП пострадал байкер: у него диагностировали переломы и травму живота.