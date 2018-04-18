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В Тюмени 15-летний велосипедист попал под колеса иномарки
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В Тюмени 15-летний велосипедист попал под колеса иномарки 

72.ru 49 минут назад
Фото: 72.ru
Накануне, 17 апреля, в Тюмени на улице Луначарского произошло ДТП с участием велосипедиста. Это произошло в пятом часу вечера около 18-го дома.
— По предварительным данным, велосипедист 2003 года рождения ехал прямо по проезжей части, а затем попал под колеса иномарки Mazda. Обстоятельства случившегося выясняются. В результате этой аварии подросток получил травму лица и другие телесные повреждения, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
Несколькими днями ранее в городе на улице Республики столкнулись автомобиль и мотоцикл. В этом ДТП пострадал байкер: у него диагностировали переломы и травму живота.
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