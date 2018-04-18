Велосипедист насмерть разбился на дороге в Сормове

68-летний велосипедист насмерть разбился в Сормовском районе вчера, 17 апреля. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Смертельная авария случилась рано утром, в 6.20, на улице Коновалова. По данным ГИБДД, пожилой мужчина, управляя велосипедом, опрокинулся на проезжей части. Ранение, которое он получил, оказался смертельным.

Напомним, в Приокском районе велосипедист попал в больницу после столкновения с «Нивой».