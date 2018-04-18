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Велосипедист насмерть разбился на дороге в Сормове
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Велосипедист насмерть разбился на дороге в Сормове 

В городе N 44 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
68-летний велосипедист насмерть разбился в Сормовском районе вчера, 17 апреля. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Смертельная авария случилась рано утром, в 6.20, на улице Коновалова. По данным ГИБДД, пожилой мужчина, управляя велосипедом, опрокинулся на проезжей части. Ранение, которое он получил, оказался смертельным.
Напомним, в Приокском районе велосипедист попал в больницу после столкновения с «Нивой».
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