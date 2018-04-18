Верховный суд РТ признал саратовского блогера виновным в нарушении ПДД 

УГИБДД МВД по РТ сообщает о привлечении к ответственности саратовского блогера Евгения Ширманова за нечитаемый госномер автомобиля. Ширманов известен роликами о взаимодействии с инспекторами ГИБДД на дорогах. Нарушителем ПДД блогера признал Верховный суд РТ, говорится в сообщении пресс-службы. В январе этого года Ширманову выплатили штраф в размере 500 рублей за управление автомобилем с нечитаемым госномером. Блогер посчитал штраф несправедливым и обратился в Ново-Савиновский районный суд Казани. Верховный суд РТ, принимая решение по делу блогера, анализировал предоставленные ГИБДД фотоматериалы. На кадрах было видно, что номерной знак не читается, говорится в материалах. Интересно, что ранее суд встал на сторону Ширманова и отменил штраф.