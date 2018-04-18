Самосвал протаранил 12 автомобилей на трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке

Массовое ДТП произошло утром 18 апреля на трассе Седанка — Патрокл.

Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», авария случилась по направлению в сторону о. Русский, перед поворотом на «Дальхимпром».

«Водитель самосвала с грузом из-за плохой видимости слишком поздно заметил скопление автомобилей и не смог затормозить. В результате чего протаранил 15 автомобилей, некоторые из пострадавших не подлежат восстановлению. У виновника нет полиса ОСАГО», — говорится в сообщении.