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Самосвал протаранил 12 автомобилей на трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке
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Самосвал протаранил 12 автомобилей на трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке 

Prim.News 42 минуты назад
Массовое ДТП произошло утром 18 апреля на трассе Седанка — Патрокл.
Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», авария случилась по направлению в сторону о. Русский, перед поворотом на «Дальхимпром».
«Водитель самосвала с грузом из-за плохой видимости слишком поздно заметил скопление автомобилей и не смог затормозить. В результате чего протаранил 15 автомобилей, некоторые из пострадавших не подлежат восстановлению. У виновника нет полиса ОСАГО», — говорится в сообщении.
В пресс-службе УМВД по Приморскому краю уточнили, что в массовое ДТП попали 13 автомобилей. Пострадал один человек.
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