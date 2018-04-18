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В ДТП под Курском погибли водители двух иномарок
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В ДТП под Курском погибли водители двух иномарок 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
В Октябрьском районе в столкновении двух иномарок погибли два человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Курской области.
Авария случилась в 17.55 17 апреля на 14 км трассы М-2 «Крым — Иванино». 44-летняя водитель иномарки Toyota двигалась из Курска в сторону Суджи. Выехав на встречную полосу, автоледи столкнулась с иномаркой Volkswagen Polo, за рулём которой находился 30-летний мужчина.
В результате ДТП оба водителя погибли до приезда скорой помощи. Пассажира Polo с травмами госпитализировали в больницу.
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