В ДТП под Курском погибли водители двух иномарок

В Октябрьском районе в столкновении двух иномарок погибли два человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Курской области. Авария случилась в 17.55 17 апреля на 14 км трассы М-2 «Крым — Иванино». 44-летняя водитель иномарки Toyota двигалась из Курска в сторону Суджи. Выехав на встречную полосу, автоледи столкнулась с иномаркой Volkswagen Polo , за рулём которой находился 30-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя погибли до приезда скорой помощи. Пассажира Polo с травмами госпитализировали в больницу.