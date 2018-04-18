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В Ульяновске ГИБДД-шник помог вернуться домой женщине, потерявшей память
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В Ульяновске ГИБДД-шник помог вернуться домой женщине, потерявшей память 

АиФ — Ульяновск 40 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Капитан полиции Александр Салмин, помог вернуться домой женщине, которая заблудилась и не могла вспомнить свое имя и место жительства. В связи с этим случаем сын пенсионерки направил благодарственное письмо в региональное УМВД. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Возле АЗС у села Баратаевка в ночное время сотрудник ГИБДД обратил внимание на пожилую женщину, одетую не по погоде и выглядевшую растерянно. Женщина не смогла дать ответ на вопрос, как ее зовут, где она проживает.
Салмин пригласил женщину в служебный автомобиль, где можно было согреться, и стал задавать наводящие вопросы. Выяснилось, что женщина страдает потерей памяти. В конце концов женщина смогла кое-что восстановить в своих воспоминаниях. Оказалось, что заблудилась она, выйдя из своего дома в поселке Дачном.
Ранее Салмин также оказывал помощь людям на дороге. В июне 2016 года водителю из Татарстана стало плохо за рулем, из-за чего он попал в ДТП. Тогда Александр оказал пострадавшему первую помощь пока не приехали медики.
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