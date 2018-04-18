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В Крыловском районе фура пробила ограждение и загорелась
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В Крыловском районе фура пробила ограждение и загорелась 

За рулем Кубань 44 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Авария произошла в 1:30 ночи сегодня, 18 апреля.
На участке трассы М4 «Дон», проходящем через Крыловской район, 51-летний водитель многотонного Фредлайнера с полуприцепом, в результате разрыва правого переднего колеса, потерял управление. Грузовик, груженный металлом, врезался в бетонное ограждение. Машина загорелась. Водитель успел вовремя покинуть кабину — он не пострадал.
От удара грузовоз развернуло так. Что он перекрыл обе полосы в сторону Ростова-на-Дону. Только к четырем часам утра движение было частично восстановлено.
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