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Металлургический район остался без воды из-за аварии на насосной станции
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Металлургический район остался без воды из-за аварии на насосной станции 

74.ru 29 минут назад
Фото: 74.ru
Из-за аварии на электросетях с утра среды, 18 апреля, без воды остались дома и учреждения в Металлургическом районе Челябинска.
— Авария на внутренних электросетях МУП «ПОВВ» стала причиной отключения насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение части Металлургического района, — сообщили в пресс-службе городской администрации. — Место повреждения установлено, ведётся ремонт. Сколько продлятся работы и когда будет восстановлено водоснабжение, станет известно в 13:30.
— Без воды осталось около двух третей Металлургического района, — уточнила диспетчер МУП «ПОВВ». — Авария произошла в 4:40. Подвозим воду питьевыми бочками к больницам, детсадам и школам. К сожалению, организовать подвоз воды к жилым домам пока нет возможности. К 13:30 ждём информацию о ходе работ и сроках начала восстановления водоснабжения.
Без воды остались дома на улицах Коммунистическая, Богдана Хмельницкого, Мира, Социалистическая, Электростальская, Сурикова, Дружбы, Байкальская, Обухова, Румянцева, Липецкая, Жукова (дома № 1–42), Дегтярёва (дома № 47–82), Сталеваров (дома № 9–66), Ярослава Гашека и Павелецкая.
Список домов, попавших под отключение, можно посмотреть на сайте МУП «ПОВВ» Voda.uu.ru. Выяснить о причинах и сроках отключения жители Металлургического района могут по телефону 721-26-92, остальных районов Челябинска — по телефону 729-95-59.
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