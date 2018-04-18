В Крыловском районе из-за оторвавшегося колеса большегруз врезался в бетонное ограждение и загорелся

Краснодар. 18 апр. — Новая Кубань. По предварительным данным, около 2-х часов ночи на 1177 километре автодороги М-4 «Дон» у автомобиля Freightliner с полуприцепом оторвало переднее правое колесо. В результате 51-летний водитель большегруза не справился с управлением, и машина врезалась в бетонное ограждение. От удара воспламенившийся грузовик развернуло и он перекрыл обе полосы движения в сторону Ростова-на-Дону. Водитель успел покинуть кабину, в результате ДТП никто не пострадал. Известно, что большегруз перевозил металлолом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, прибывшие на место аварии сотрудники ДПС МЧС локализовали огонь и переместили часть автомобиля, освободив одну полосу для движения автотранспорта. В районе 4 часов утра движение по трассе было частично восстановлено.

В настоящее время ДПС продолжают регулировочно-распорядительные действия. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.