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Сбивший ребенка салехардец уже попадался на езде без прав
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Сбивший ребенка салехардец уже попадался на езде без прав 

Красный Север 28 минут назад
Фото: Красный Север
Виновника аварии, как оказалось, ранее уже ловили инспекторы ДПС. В этот раз он может снова отделаться административным наказанием. При этом транспортное средство, за рулем которого гражданин попал в аварию, оказалось чужим.
Напомним, вчера на улице Маяковского автомобилист 1994 года рождения ударил бампером 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по «зебре». Пострадавшая в сознании, она находится на стационарном лечении с множественными травмами, в том числе, по данным «Красного Севера», переломом костей черепа.
А сбившего ее горожанина, как рассказали в салехардском отделе ГИБДД, уже наказывали за езду без прав. В первый раз — летом 2017-го. В прошлом месяце он снова попался автоинспекторам за рулем. По информации собеседников, водителя-самоучку ждал лишь сравнительно небольшой штраф по первой части статьи 12.7 КоАП РФ.
— Мы можем действовать лишь в рамках действующего законодательства. Если деяние квалифицировано как административное правонарушение, то и наказать виновника можем только соответственно. Сейчас все зависит от степени тяжести вреда, причиненного девочке, — от того, какой диагноз поставлен врачами, сколько времени уйдет на лечение. Если в итоге экспертиза заключит, что здоровью ребенка был причинен тяжкий вред, мы передадим материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, — комментируют в Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД отмечают, что разбитый «Додж» не принадлежал молодому салехардцу — он взял его на время с разрешения владельца. Передача управления транспортным средством гражданину без прав оценивается в тридцать тысяч рублей по третьей части всё той же статьи 12.7 КоАП.
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