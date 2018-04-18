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Мотоциклист сломал ребра, врезавшись в дерево
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Мотоциклист сломал ребра, врезавшись в дерево 

Калуга 24 28 минут назад
Фото: Калуга 24
Вечером 17 апреля на Борисоглебской улице в Обнинске 30-летний водитель мотоцикла Irbis не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Как сообщили в УГИБДД по Калужской области, мотоциклист был доставлен в Боровскую центральную районную больницу с ушибом грудной клетки и переломами нескольких ребер. Фото УГИБДД по Калужской области ГИБДД в связи с началом мотосезона напомнила мотоциклистам о необходимости соблюдать скоростной режим, правила обгона и маневрировании. Мотоциклистов также просят соблюдать безопасные интервал и дистанцию, использовать мотошлемы и включать ближний свет фар даже в светлое время суток.
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