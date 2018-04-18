На Южном обходе в Кирово-Чепецком районе перевернулся «КамАЗ»

Вечером 17 апреля в Кирово-Чепецком районе произошла авария. Там перевернулся грузовик. Водитель получил травмы. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

ДТП произошло в 20:45 на 22 км автодороги Южный обход. По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «КамАЗ» при повороте направо выехал за пределы проезжей части. Большегруз съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель пострадал, но госпитализация мужчине не потребовалась. Автоинспекторы уже установили, что он был трезв.

Фото — УГИБДД УМВД России по Кировской области